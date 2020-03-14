В Воронежской области полицейские спасли увязшую в песке женщину на иномарке

14 Март 2020 2020-03-14T16:12:58+03:00

В машине с горожанкой находились ее дети

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В Воронежской области сотрудники полиции спасли попавшую в беду женщину с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 14 марта.

Так, жительница Воронежа выехала на своем автомобиле «Дэу Джентра» в охотничье хозяйство в окрестностях поселка Дугинка Бобровского района. Однако на лесной грунтовой дороге автомобиль провалился в песок и увяз.

Женщина попыталась выехать самостоятельно, но у нее не вышло. Уже темнело, поэтому она решила позвонить на единый телефон экстренных служб.

На место выехал экипаж ДПС. Полицейские быстро нашли и вытянули с помощью троса застрявшую машину, а затем сопроводили женщину до дороги.

Водитель поблагодарила инспекторов и продолжила путь.

ИСТОЧНИК KP.RU