В Воронежской области полицейские спасли увязшую в песке женщину на иномарке
В Воронежской области сотрудники полиции спасли попавшую в беду женщину с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 14 марта.
Так, жительница Воронежа выехала на своем автомобиле «Дэу Джентра» в охотничье хозяйство в окрестностях поселка Дугинка Бобровского района. Однако на лесной грунтовой дороге автомобиль провалился в песок и увяз.
Женщина попыталась выехать самостоятельно, но у нее не вышло. Уже темнело, поэтому она решила позвонить на единый телефон экстренных служб.
На место выехал экипаж ДПС. Полицейские быстро нашли и вытянули с помощью троса застрявшую машину, а затем сопроводили женщину до дороги.
Водитель поблагодарила инспекторов и продолжила путь.
ИСТОЧНИК KP.RU