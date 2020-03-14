В Воронежской области мужчина хранил дома больше килограмма марихуаны

14 Март 2020 2020-03-14T15:50:02+03:00

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В поселке Ясенки Бобровского района у местного жителя в сарае нашли наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 14 марта.

Правоохранители выяснили, что 28-летний житель поселка хранит у себя марихуану и пришли к нему с обыском. В надворной постройке они обнаружили газетный сверток, с веществом растительного происхождения. Помимо него также оперативники на полу нашли высушенные, неизмельченные части растений конопли.

Экспертиза показала, что в свертке было больше килограмма марихуаны. Местного жителя задержали. В отделе полиции он пояснил, что собирался использовать наркотик для личного потребления.

На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU