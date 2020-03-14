Глава Воронежа по сей день ощущает себя «коммунальщиком»

14 Март 2020 2020-03-14T16:02:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Вадим Кстенин: Когда я начинал работать в коммунальном хозяйстве, у моей супруги на глазах стояли слезы, и это были не слезы радости.

13 марта – накануне Дня работника бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства, который отмечается в России в третье воскресенье марта (в этом году – 15 марта), в Городском дворце культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное этому празднику.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU