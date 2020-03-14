Глава Воронежа по сей день ощущает себя «коммунальщиком»
Вадим Кстенин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником
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Вадим Кстенин: Когда я начинал работать в коммунальном хозяйстве, у моей супруги на глазах стояли слезы, и это были не слезы радости.
13 марта – накануне Дня работника бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства, который отмечается в России в третье воскресенье марта (в этом году – 15 марта), в Городском дворце культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное этому празднику.
ИСТОЧНИК KP.RU