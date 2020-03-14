2020-03-14T14:04:49+03:00
Общество

Спасатели предупредили воронежцев о сильном ветре

Порывы могут достигать 20 м/с
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области с 18.00 воскресенья, 14 марта, ожидается сильный северо-западный ветер. Порывы могут достигать 20 м/с. Непогода продлится сутки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В Воронежском гидрометцентре рассказали также, что в субботу ближе к вечеру пойдет небольшой дождь. А в ночь на воскресенье, 15 марта, температура опустится до - 3 градусов. Ожидаются осадки в виде снега. Днем также пройдут осадки. Воздух прогреется лишь до +1 градуса.

Прохожим на улице следует обращать внимание на целостность линий электропередач, а при обрыве проводов – сообщать в аварийную службу. Рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них метров на 30-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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