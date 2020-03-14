В Воронеже пропал 27-летний мужчина

14 Март 2020 2020-03-14T13:31:38+03:00

Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.

Антон Мальцев ушел из дома 6 марта, но так и не вернулся

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В Воронеже начали поиски 27-летнего Антона Мальцева. Мужчина ушел из дома на Ленинском проспекте 6 марта, но назад так и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» в субботу, 14 марта.

Рост пропавшего 180 см. У него спортивное телосложение, карие глаза, темные волосы, короткая стрижка и родинка на правой щеке.

В день исчезновения Антон Мальцев был одет в серую толстовку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 960 131 97 08 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU