Воры-строители не смогли украсть перфоратор и дрель из гипермаркета в Воронеже

14 Март 2020 2020-03-14T12:15:39+03:00

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В одном из сетевых гипермаркетов строительных материалов в Левобережном районе Воронежа двое мужчин попытались украсть перфоратор и дрель. Но сотрудники магазина заметили это и нажали тревожную кнопку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии в субботу, 14 марта.

На вызов приехали росгвардейцы. Они быстро задержали подозреваемых. Ими оказались 31-летний ранее уже судимый за кражу и 34-летний жители Лискок. Стоимость перфоратора превышает 19 тысяч, а дрель стоит четыре тысячи рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU