В Воронежской области «Лада» протаранила иномарку во время обгона

14 Март 2020 2020-03-14T11:15:38+03:00

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В Лисках «Лада» врезалась в«Ниссан» на встречной полосе. Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа».

Авария случилась в пятницу, 13 марта, в 14.00. На перекрестке улиц Солнечной и 2-й Степной 54-летний водитель автомобиля «Лада-212140» пошел на обгон и врезался во встречный «Ниссан Альмера». За рулем иномарки была 38-летняя местная жительница.

В ГУ МВД России по Воронежской области рассказали, что после ДТП женщина обратилась за помощью к медикам.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU