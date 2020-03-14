2020-03-14T10:09:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Белорусская авиакомпания отменила рейсы в Воронеж из-за коронавируса

Ограничения продлятся до 19 апреля
Юлия ДИДЕНКО
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Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила еженедельные рейсы в Воронеж из-за пандемии коронавируса. Самолеты не будут летать в столицу Черноземья до 19 апреля. Информация об этом появилась на сайте авиаперевозчика в пятницу, 13 марта.

Также авиакомпания отменила рейсы и в другие города России, а также в некоторые страны мира.

Пассажиры смогут произвести возврат авиабилета и вернуть всю сумму без удержаний; Кроме того, авиаперевозчик предлагает однократно изменить дату полета по тому же маршруту до 31 декабря 2020 без дополнительных сборов в пределах одного класса обслуживания.

Напомним, в Воронеже пока нет ни одного зарегистрированного случая заражения. С 11 марта в департаменте здравоохранения работает «горячая линия» по вопросам о коронавирусе - 212-64-42. В первый день работы поступило 40 звонков, за первую половину 12 марта – 28 звонков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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