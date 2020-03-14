В Воронежской области сгорела часть территории музея-заповедника «Дивногорье»

14 Март 2020 2020-03-14T09:41:19+03:00

С пожаром не могли справиться четыре дня

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Территория музея-заповедника «Дивногорье» в Лискинском районе пострадала от ландшафтных пожаров. С огнем не могли справиться четыре дня. Об этом сообщили сотрудники заповедника.

Сухая трава вспыхнула в субботу, 7 марта. Сотрудники музея-заповедника в понедельник, 9 марта, потушили огненный фронт длиной 1,8 км со стороны хутора Дивногорье. Утром 10-го остановили пламя на юго-западе, но днем огонь разгорелся с новой силой. Выгорела западная часть музея-заповедника.

Травяные пожары часто служат причиной возникновения всех остальных видов пожаров. Продукты горения, которые образуются во время пожара, токсичны. При пожарах на степных участках выгорает сухая трава прошлых лет, что приводит к образованию густого, серого дыма, крайне вредного для людей с легочными заболеваниями, детей и пожилых.

Часто люди поджигают траву специально, но этим они лишь губят растения. Они с трудом восстанавливаются, меняют состав. В огне также гибнут норные животные, множество насекомых. Тем же животным, которым удалось спастись бегством, приходится искать новое место для поселения и кормовые угодья.

Сотрудники заповедника попросили быть аккуратными с огнем и не поджигать сухую траву намеренно.

ИСТОЧНИК KP.RU