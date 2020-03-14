В Воронежском зоопарке рассказали, почему медведь Умка не выходит гулять

14 Март 2020 2020-03-14T10:06:15+03:00

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Медведь Умка после открытия шибера так и не вышел на прогулку в открытый вольер. Посетители Воронежского зоопарка забеспокоились о его самочувствии. Тогда сотрудники решили рассказать, как дела у пожилого зверя.

Зоологи рассказали, что мишка выходил гулять лишь при пробном выпуске на очень непродолжительное время. И пока предпочитает дышать воздухом через открытый шибер, не покидая так называемый перегонный треугольник.

- В прошлом году Умка вел себя точно так же. Выходить стал только, когда воздух достаточно прогрелся. У медведя всегда есть выбор выходить в уличный вольер или остаться во внутреннем помещении, - пояснила заведующая отделом Наталья Амелина.

Что касается состояния косолапого, то его оценивают как удовлетворительно-стабильное. Мишке требуется чуть больше времени, чтобы «расходиться» после зимней спячки. Сейчас Умка получает необходимое лечение и специальный диетический рацион. Специалисты зоопарка внимательно следят за его самочувствием.

Бурому медведю уже 23 года. Он поступил в Воронежский зоопарк в 1999 году трехлетнем возрасте. Летом 2016 года его перевели в новый комплекс вольеров для содержания крупных хищников. В просторном жилище у медведя увеличилась двигательная активность и возросла нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Вследствие необратимых возрастных изменений в суставах конечностей развилась хромота и скованность движений, то есть артроз. Поэтому пожилому мишке не выжить в условиях дикой природы. Здесь ему оказывают всю необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU