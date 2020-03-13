2020-03-13T19:57:06+03:00
Спорт

Воронежские спортсмены завоевали 12 золотых медалей на всероссийских соревнованиях по ушу

Наши ребята в общекомандном зачете первенства заняли третье место
Олег ИВАНОВ
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В Москве прошли всероссийские соревнования по традиционному ушу. Более 700 спортсменов из 41 региона России сражались за награды.

В составе сборной команды ЦФО выступали 59 спортсменов воронежской МБУ СОШ № 20 по ушу. В условиях жесткой конкуренции смогли завоевать 41 медаль: 12 золотых, 15 серебряных и 14 бронзовых наград чемпионата и первенства России.

Этот результат позволил сборной команде Воронежской области занять в общекомандном зачете первенства третье место. Наши ребята пропустили веред только команды Москвы (1 место) и Пермского края (2 место).

ИСТОЧНИК KP.RU

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