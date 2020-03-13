2020-03-13T19:28:20+03:00
Происшествия

В селе в Воронежской области местные жители увидели торчащий из земли труп

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»
Олег ИВАНОВ
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11 марта в селе Козловка Бутурлиновского района местные жители обнаружили тело 44-летнего мужчины. Оказалось, что еще в конце февраля в частном доме по улице Садовая он выпивал с 43-летним приятелем. Что под влиянием алкоголя произошло в голове последнего, остается только догадываться.

Более молодой товарищ просто стал избивать ногами оппонента, взялся за топор и два раза приложился по голове. Понятно дело, 44-летний мужчина скончался на месте.

Тут, видимо, преступник протрезвел и закопал тело неподалеку от того же дома, но не глубоко. Представьте, что ощутили местные жители, когда увидели торчащую из земли руку?

Полицейские быстро разобрались в ситуации. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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