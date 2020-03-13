В селе в Воронежской области местные жители увидели торчащий из земли труп
11 марта в селе Козловка Бутурлиновского района местные жители обнаружили тело 44-летнего мужчины. Оказалось, что еще в конце февраля в частном доме по улице Садовая он выпивал с 43-летним приятелем. Что под влиянием алкоголя произошло в голове последнего, остается только догадываться.
Более молодой товарищ просто стал избивать ногами оппонента, взялся за топор и два раза приложился по голове. Понятно дело, 44-летний мужчина скончался на месте.
Тут, видимо, преступник протрезвел и закопал тело неподалеку от того же дома, но не глубоко. Представьте, что ощутили местные жители, когда увидели торчащую из земли руку?
Полицейские быстро разобрались в ситуации. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».
ИСТОЧНИК KP.RU