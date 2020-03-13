Школьник из Воронежской области проехал 400 км по трассе на угнанной «Ниве»

13 Март 2020 2020-03-13T19:04:04+03:00

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Свое совершеннолетие 15-летний подросток из Терновского района может встретить в колонии. Ему грозят три года тюрьмы. 13 марта прокурор утвердил обвинительное заключение по его делу. Юношу обвиняют в угоне (ч. 1 ст. 166 УК РФ), краже с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и краже с незаконным проникновением (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

В декабре прошлого года подросток вытащил из куртки приятеля ключи от автомобиля «Шевроле Нива» и банковскую карту. Той же ночью он угнал в селе Терновка автомобиль и доехал на нем практически до Волгограда.

15-летний школьник проехал по трассе более 400 км! Он заправлялся по пути и покупал еду с помощью похищенной банковской карты. Только на посту ДПС под Волгоградом юношу задержали сотрудники ГИБДД.

- Несовершеннолетнего угонщика вернули домой, автомобиль - владельцу. Однако, уже спустя 3 дня, школьник, находясь в доме знакомых, украл 19 тысяч рублей, - прокомментировали в областной прокуратуре.

Ранее подросток уже задерживали за угон в Борисоглебске. Однако тогда уголовное дело прекратили за примирением сторон.

После новых преступлений мать подростка привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей (по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ). Сам парень поставлен на профилактический учет.

ИСТОЧНИК KP.RU