2020-03-13T18:25:12+03:00
Происшествия

В Воронеже ушли в песок 4,6 миллиона рублей

На эти деньги коммунальщикам подсунули более мелкий сыпучий товар
Юрий КОЗЛОВ
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С песком коммунальщики явно промахнулись.С песком коммунальщики явно промахнулись.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Сотрудники прокуратуры Воронежа провели проверку в комбинате благоустройства Коминтерновского района. И обнаружили там большое безобразие.

Оказалось, что в августе 2019 года коммунальщики заключили контракт с ООО «СпаркИнвест» на поставку песка. Коммерсанты обещали поставить почти 18 тысячи тонн среднего по размеру песка. Стоил он 260,5 рублей за тонну. То есть, получили фирмачи 4,6 миллиона рублей.

С августа по октябрь 2019 года песок привозили. Делали из него смесь с солью для посыпки дорог. И вроде все было нормально. Только вот сотрудники прокуратуры отобрали пробы песка. И выяснили, что никакой он не средний, а очень мелкий. А значит стоящий на порядок дешевле. По информации ООО «Межрегиональный центр судебной строительной экспертизы», аж в три раза. Почему ту же процедуру не делали коммунальщики, а также из-за чего они не взвешивали песок и не учитывали его потери при транспортировке, еще предстоит разобраться.

Сотрудники городской прокуратуры внесли представление мэру Воронежа Вадиму Кстенину об устранении нарушений бюджетного законодательства и привлечении их виновников к дисциплинарной ответственности.

- Возбуждено уголовное дело по факту хищения путем обмана 4,6 млн. рублей неустановленными лицами, выступавшими от имени ООО «СпаркИнвест», по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Идет следствие, - сообщили в прокуратуре Воронежа.

В пресс-службе мэрии прокомментировали ситуацию так:

- Управой района ведется системный и последовательный контроль над деятельностью комбината благоустройства. Техника оснащена всеми необходимыми датчиками, контролируется не только ее перемещение, но и расход топлива, работа механизмов. Но закупка песка делается с помощью конкурентных процедур, по которым определяются поставщики. И от недобросовестных, к сожалению, не застрахован никто. На песок были предоставлены все документы, подтверждающие соответствие условиям контракта, однако, это, к сожалению, не страхует в полной мере. По итогам рассмотрения представления будет принят исчерпывающий перечень мер для устранения нарушений. Также могут быть приняты и дисциплинарные меры к должностным лицам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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