В Воронежской области будут судить пенсионера, сбившего велосипедиста

13 Март 2020 2020-03-13T17:38:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Направлено в суд уголовное дело 74-летнего жителя Петропавловского района. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

20 октября 2019 года около 20.40 этот мужчина находился за рулем автомобиля «ВАЗ-21099». Водитель ехал по улице 50 лет Октября села Петропавловка. У дома №4 водитель легковушки сбил велосипедиста – тот ехал в попутном направлении. В результате ДТП здоровью велосипедиста, 57-летнего местного жителя, был причинен тяжкий вред.

ИСТОЧНИК KP.RU