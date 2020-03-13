2020-03-13T17:38:50+03:00
Происшествия

В Воронежской области будут судить пенсионера, сбившего велосипедиста

Мужчина, ехавший на двухколесном транспорте, серьезно пострадал
Олег ИВАНОВ
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Направлено в суд уголовное дело 74-летнего жителя Петропавловского района. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

20 октября 2019 года около 20.40 этот мужчина находился за рулем автомобиля «ВАЗ-21099». Водитель ехал по улице 50 лет Октября села Петропавловка. У дома №4 водитель легковушки сбил велосипедиста – тот ехал в попутном направлении. В результате ДТП здоровью велосипедиста, 57-летнего местного жителя, был причинен тяжкий вред.

ИСТОЧНИК KP.RU

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