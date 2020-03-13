2020-03-13T17:25:23+03:00
Общество

В Советском районе Воронежа снесут квартал ветхих двухэтажек

Правда, пока не известно, кто займется его застройкой
Олег ИВАНОВ
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Работы будут выполняться в рамках адресной программы «Снос и реконструкция многоквартирного жилищного фонда»Работы будут выполняться в рамках адресной программы «Снос и реконструкция многоквартирного жилищного фонда»Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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18 жилых домов снесут в микрорайоне Придонской. Мэрия Воронежа 13 марта опубликовала на сайте постановление главы города Вадима Кстенина о развитии жилого квартала, ограниченного улицами Защитников Родины, Мосина, Романтиков и Силикатная. Речь идет об участке в 5,76 га.

Застройщику предстоит снести практически два десятка двухэтажек, некоторые из них сейчас находятся в аварийном состоянии. Также на участке находится небольшое нежилое здание, котельная и тепловая сеть – их постигнет та же участь. Работы будут выполняться в рамках адресной программы «Снос и реконструкция многоквартирного жилищного фонда» в Воронеже.

Напомним, в Воронеже многоэтажками собираются застроить очередные 25 га в Коминтерновском районе. Речь идет о территории в 25 га, ограниченной проспектом Труда и Московским проспектом, а также улицей Еремеева и переулком Комбикормовый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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