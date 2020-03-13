Бывшая жена экс-ректора воронежского вуза дала письменное согласие его кормить

13 Март 2020 2020-03-13T17:17:51+03:00

Судья Борис Власов, как и его коллега из Ленинского района, посчитал аргументы силовиков более убедительными. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Его предоставил суду адвокат, надеясь на то, что Сергею Колодяжному все же дадут домашний арест

Изменить размер текста: A A

В Воронежском областном суде разгорелась дискуссия по поводу возможности домашнего ареста Сергея Колодяжного. Представитель прокуратуры Евгений Бутырин выдвинул убийственный аргумент в пользу пребывания экс-ректора воронежского технического вуза в СИЗО:

- Как известно, Сергей Колодяжный разведен, хотя и живет в одной квартире с бывшей женой. Как же он, находясь под домашним арестом, будет продукты себе покупать?

Но у адвоката Сергея Коноплева на этот выпад обвинения уже была припасена бумага.

- Согласно этому документу, бывшая жена Сергея Колодяжного не возражает против его проживания под домашним арестом в их квартире и обеспечение его продуктами питания гарантирует.

Сам бывший ректор, участвовавший в судебном заседании с помощью видеосвязи, также упомянул о делах семейных. Сергей Колодяжный еще раз подчернул, что его дочь, пострадавшая во время пожара, нуждается в заботе не только матери, но и отца.

Тем не менее суд не внял уверениям экс-супруги и самого Колодяжного и оставил бывшего ректора в СИЗО до 28 апреля.

Напомним, экс-ректора обвиняют в получении взятки в два миллиона рублей от доцента вуза за общее покровительство и содействие в получении премий. Также силовики, похоже, хотят привлечь Колодяжного к ответу и за участие в мошенничестве, связанном с возвратом премий на 70 миллионов рублей. По версии следствия, стимулирующие выплаты для по крайней мере 14 сотрудников вуза были сильно завышены для того, чтобы они делились с руководством. Трех проректоров вуза вызывали в соответствующие органы для дачи показаний по этой ситуации и быстро отпустили. В отличие от их теперь уже экс-шефа. Адвокат Колодяжного, впрочем, утверждает, что ему предоставили документы лишь по одному делу – о взятке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Во время обысков по делу арестованного за взятку воронежского ректора нашли внушительный автопарк. На бывшую жену Сергея Колодяжного оформлены сразу четыре автомобиля - Mini Cooper, Hyundai Genesis, Mercedes E 200 и Infiniti QX56. Еще одна «находка» - Ford Mustang (подробности)

У экс-супруги обвиняемого во взятке воронежского ректора нашли недвижимость в Италии и Турции. Также силовики обнаружили 3 млн рублей наличными в разной валюте (подробности)

Арестованный за взятку ректор воронежского опорного вуза ежегодно зарабатывал несколько миллионов рублей. А вот собственной недвижимости или транспорта у Сергея Колодяжного и вовсе нет (подробности)

«Ректора даже в лицо не все знают»: воронежские студенты об аресте Сергея Колодяжного. Ребята из ВГТУ рассказали, какая обстановка царит в вузе (подробности)

Ректор опорного вуза Воронежа о поджоге своего дома: «Осталось только двое джинсов и костюм». Сергей Колодяжный рассказал о покушении на свою семью и его возможных причинах (подробности)

Ректор воронежского опорного вуза вновь стал жертвой поджога. Неизвестные сожгли его внедорожник (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU