Бывшая жена экс-ректора воронежского вуза дала письменное согласие его кормить
В Воронежском областном суде разгорелась дискуссия по поводу возможности домашнего ареста Сергея Колодяжного. Представитель прокуратуры Евгений Бутырин выдвинул убийственный аргумент в пользу пребывания экс-ректора воронежского технического вуза в СИЗО:
- Как известно, Сергей Колодяжный разведен, хотя и живет в одной квартире с бывшей женой. Как же он, находясь под домашним арестом, будет продукты себе покупать?
Но у адвоката Сергея Коноплева на этот выпад обвинения уже была припасена бумага.
- Согласно этому документу, бывшая жена Сергея Колодяжного не возражает против его проживания под домашним арестом в их квартире и обеспечение его продуктами питания гарантирует.
Сам бывший ректор, участвовавший в судебном заседании с помощью видеосвязи, также упомянул о делах семейных. Сергей Колодяжный еще раз подчернул, что его дочь, пострадавшая во время пожара, нуждается в заботе не только матери, но и отца.
Тем не менее суд не внял уверениям экс-супруги и самого Колодяжного и оставил бывшего ректора в СИЗО до 28 апреля.
Напомним, экс-ректора обвиняют в получении взятки в два миллиона рублей от доцента вуза за общее покровительство и содействие в получении премий. Также силовики, похоже, хотят привлечь Колодяжного к ответу и за участие в мошенничестве, связанном с возвратом премий на 70 миллионов рублей. По версии следствия, стимулирующие выплаты для по крайней мере 14 сотрудников вуза были сильно завышены для того, чтобы они делились с руководством. Трех проректоров вуза вызывали в соответствующие органы для дачи показаний по этой ситуации и быстро отпустили. В отличие от их теперь уже экс-шефа. Адвокат Колодяжного, впрочем, утверждает, что ему предоставили документы лишь по одному делу – о взятке.
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ИСТОЧНИК KP.RU