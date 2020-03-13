2020-03-13T16:49:35+03:00
Общество

В районах Воронежской области отремонтируют дороги за 872 млн рублей

Гарантия распространяется на все объекты
Олег ИВАНОВ
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Заявки принимаются до 20 марта, аукцион должен состояться 24 марта.Заявки принимаются до 20 марта, аукцион должен состояться 24 марта.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Департамент дорожной деятельности Воронежской области объявил четыре тендера на ремонт автомобильных дорог в районах. Максимальная цена этих контрактов – примерно 872 млн рублей. Заявки принимаются до 20 марта, аукцион должен состояться 24 марта.

Так, 234,6 млн рублей готовы вложить в 16,5 км дорог в Каширском, Новоусманском и Хохольском районах. Вторая очередь предполагает ремонт еще 23,3 км в Верхнемамонском, Верхнехавском, Россошанском и Семилукском районах. Обойдутся работы примерно в 258,3 млн.

Третью очередь оценили в 259,7 млн. За эти деньги порадуют автомобилистов в Рамонском и опять же Семилкуском районах. Обновят 19,4 км дорог.

Кроме того, подрядчик, согласно четвертому контракту, за 119,7 млн должен обновить небольшие участки в районах области и самом Воронеже.

Гарантия распространяется на все объекты: от года - на дорожную разметку до пяти лет, например, - на нижний и верхний слои покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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