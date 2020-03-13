В Воронеже не смогли найти подрядчика для строительства поликлиники за 1,37 миллиарда рублей

13 Март 2020 2020-03-13T16:04:16+03:00

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Сорвался тендер на строительство новой поликлиники по адресу: Московский проспект, 142 «У». Максимальная цена контракта могла составить 1,37 миллиарда рублей. Деньги обещали из федерального и регионального бюджетов. 12 марта был последний день, когда потенциальные подрядчики могли подать заявки. Однако желающих воплотить столь амбициозный проект в жизнь не нашлось.

Подрядчик должен был возвести восьмиэтажную взрослую и пятиэтажную детскую поликлиники на 1100 посещений в смену, а также подстанцию скорой помощи на десять бригад. Кроме того, нужно будет провести благоустройство и озеленение прилегающей территории. Новую поликлинику планировали построить к концу 2022 года. Учитывая, что торги не состоялись, вероятно, дата может сместиться.

ИСТОЧНИК KP.RU