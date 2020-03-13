Современный мульчер заменил целую бригаду рабочих с бензопилами в воронежских лесах
В воронежских лесах приступила к работе новая техника. Среди машин – современный мульчер, который позволяет на месте срезать поросль, пни и кусты, измельчать их и разбрасывать. С помощью мульчера начали расчистку противопожарных разрывов в Нововоронежском участковом лесничестве Давыдовского лесничества.
Раньше постоянно зарастающие разрывы чистили вручную с помощью бензопил, а порубочные остатки приходилось вывозить. Теперь же все эти проблемы разом решает трактор с мульчером.
Агрегат не только качественно очищает разрыв, но и измельчает срезанные порубочные остатки в мелкую щепу и разбрасывает их, обогащая почву. Отпадает необходимость складировать их и сжигать. А производительность при такой расчистке возрастает в разы, - сообщил руководитель Воронежского лесопожарного центра Владимир Галдин.
ИСТОЧНИК KP.RU