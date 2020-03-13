2020-03-13T15:41:55+03:00
Общество

Современный мульчер заменил целую бригаду рабочих с бензопилами в воронежских лесах

Машина легко расчищает и измельчает кусты, поросль и даже пни
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта управления лесхоза Воронежской областифото с сайта управления лесхоза Воронежской области
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В воронежских лесах приступила к работе новая техника. Среди машин – современный мульчер, который позволяет на месте срезать поросль, пни и кусты, измельчать их и разбрасывать. С помощью мульчера начали расчистку противопожарных разрывов в Нововоронежском участковом лесничестве Давыдовского лесничества.

Раньше постоянно зарастающие разрывы чистили вручную с помощью бензопил, а порубочные остатки приходилось вывозить. Теперь же все эти проблемы разом решает трактор с мульчером.

Агрегат не только качественно очищает разрыв, но и измельчает срезанные порубочные остатки в мелкую щепу и разбрасывает их, обогащая почву. Отпадает необходимость складировать их и сжигать. А производительность при такой расчистке возрастает в разы, - сообщил руководитель Воронежского лесопожарного центра Владимир Галдин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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