2020-03-13T15:28:54+03:00
Общество

Зомби-апокалипсис возглавил список самых популярных фильмов ужасов в Tele2 TV

В преддверии пятницы, 13-го Tele2 выпустил подборку самых популярных фильмов ужасов у своих абонентов
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Спрос на хоррор в приложении Tele2 TV в «самый страшный» день года значительно вырастает по сравнению с обычной пятницей – клиенты ищут такие фильмы в среднем в пять раз чаще. По итогам февраля наибольшая доля просмотров в приложении пришлась на зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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