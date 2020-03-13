Адвокат экс-ректора воронежского технического университета: «Никогда не видел Сергея Колодяжного на «Форд-Мустанге»

13 Март 2020 2020-03-13T15:25:46+03:00

Сергей Коноплев рассказал о том, как его подзащитный коротает время в СИЗО

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После решения Воронежского областного суда, не удовлетворившего просьбу защиты о переводе Сергея Колодяжного под домашний арест, его адвокат Сергей Коноплев рассказал о том, насколько экс-ректору тяжело сидеть в СИЗО:

- Условия в следственном изоляторе № 3 вполне приемлемые. Сергей Александрович сидит в одиночке, уже на третий день заключения он перечитал все книги из библиотеки в СИЗО. Так как он не поэт и не писатель, а выдающийся ученый, для научной работы ему нужен компьютер, которого, понятное дело, в изоляторе нет. Вполне возможно было, скажем, вырубить ему почту и другие способы общения со внешним миром, тем самым исключив вероятность давления на свидетелей. Но суд ему навстречу почему-то не пошел.

- Появилась информация о найденном «Форде-Мустанг», якобы принадлежащем Колодяжному, но не задекларированном…

- Вы знаете, эта дорогая, очень заметная машина. От себя могу сказать: довольно часто общаясь с Сергеем Александровичем, ни разу его на «Форде-Мустанге» не видел. Ну это-то ладно, машину сильно дорогую хотя бы теоретически предъявить как виртуальные нетрудовые доходы можно. Но мне гораздо больше нравится информация о золотых часах за 90 тысяч. Неужели кто-то думает, что ректор одного из двух крупнейших воронежских вузов не может себе их позволить на официальную зарплату?!

- Есть ли надежда, что Сергей Колодяжный выйдет из СИЗО раньше 28 апреля?

- Практически нет. Более реалистичен сценарий подачи заявления в вышестоящую инстанцию – первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове – в первой декаде апреля. С тем, чтобы приступить к новой попытке перевести Сергея Александровича на домашний арест в начале мая.

Напомним, Сергея Колодяжного обвиняют во взятке в два миллиона рублей, якобы полученной от женщины-доцента за содействие в получение премий и общее покровительство. Деньги, по данным следствия, перечисляли частями - большей частью во время личных встреч и лишь один раз - по банковской карте. Также не исключено, что Колодяжному могут предъявить обвинение в участие в мощенничестве с возвратом премий, начисленных как минимум 14 работникам вуза, на 70 миллионов рублей, в котором замешано руководство вуза. Кстати, на это намекал во время заседания облсуда представитель прокуратуры Евгений Бутырин, утверждавший также, что Колодяжный уклоняется от прямых ответов во время следствия. Адвокат экс-ректора настаивает на том, что дело о мошенничестве возбуждено в отношении неопределенного круга лиц и его подзащитного никак не касается.

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ИСТОЧНИК KP.RU