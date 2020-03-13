В Воронеже сотрудница банка похитила со счета пенсионерки больше миллиона рублей

13 Март 2020 2020-03-13T15:11:22+03:00

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В Воронеже сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по области вывели на чистую воду 37-летнюю сотрудницу банка, которая, пользуясь доступом к персональным данным клиентов, в течение двух лет планомерно снимала деньги со счета 81-летней женщины.

- Подозреваемая по базам данных видела, что с 2014 года пожилая женщина, на которую оформлена сберегательная книжка, в вышеуказанное учреждение не обращалась, никаких движений денежных средств по расчетному счету не осуществлялось, кроме ежемесячного зачисления пенсионной выплаты, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Сфальсифицировав подписи потерпевшей и кассира в кассовом ордере, фигурантка по частям снимала денежные средства клиентки, часть она забирала наличными, часть переводила на счета знакомых, которым задолжала крупную сумму денег.

Всего за этот период со счета бабушки пропал один миллион 250 тысяч рублей. Факты похищения денег вскрылись, когда пенсионерка получила СМС, сообщавшее о движении денег на ее счете. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Кража», с нее взяли подписку о невыезде. «Великой комбинаторше» грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU