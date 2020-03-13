2020-03-13T14:33:13+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Воронежа испугалась кредита и отдала мошеннику 125 тысяч рублей

Сотрудники полиции, конечно, теперь будут разыскивать «банкира»
Олег ИВАНОВ
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60-летняя жительница Железнодорожного района потеряла из-за мошенников 125 тысяч рублей. Пенсионерке позвонил очередной «сотрудник службы безопасности банка» и сообщил, что кто-то пытается оформить кредит на ее имя. Мужчина даже уточнил, действительно ли его собеседница совершает такие действия. Та, конечно, ответила «нет».

Тут началось основное шоу: мошенник начал запугивать женщину, мол, чем быстрее она сообщит порядок цифр, названных роботом и кодовое слово, тем успешнее можно будет отразить хакерскую атаку. Женщина не понимала, что лишь сама торопится перевести мошеннику все свои сбережения.

Сотрудники полиции, конечно, теперь будут разыскивать «банкира». Но как скоро его удастся найти? Да и как вернуть деньги? Помните, что нужно соблюдать бдительность при разглашении личных данных, не поддавайтесь на провокации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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