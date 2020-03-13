2020-03-13T14:31:29+03:00
Общество

Центр Воронежа приводят в порядок после зимы

Коммунальные службы моют отбойники, подметают улицы, ремонтируют дороги
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Центрального районафото управы Центрального района
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В Воронеже коммунальные службы приступили к весенним сезонным работам. Комбинат благоустройства Центрального района с помощью техники помыл дорожное ограждение на улицах Транспортной, Бурденко, Тимирязева, набережной Масалитинова, Чернавском мосту, мосту по улице Ленина и на развязке Северного моста.

С обочин дорог и тротуаров Центрального района вывезли больше 4,8 тонн пескосмета и свыше 3,3 тонн мусора.

Параллельно продолжается ямочный ремонт. Уже восстановили целастность асфальта на отдельных участках Кольцовской, Плехановской, Ломоносова, Березовой Роще, Фридриха Энгельса, Докучаева, Загоровского, Кавалерийской, Транспортной, Большой Чернавской, переулке Фабричный, площади Ленина, и проспекте Революции.

В марте-апреле, по планам управы, будет произведена формовочная, омолаживающая и санитарная обрезка 305 деревьев, вырубка 160 аварийных сухих деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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