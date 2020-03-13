В Воронеже в «распиле» 901 миллиона рублей могли участвовать восемь компаний

13 Март 2020 2020-03-13T14:13:06+03:00

Ранее региональное ГУ МВД России также возбудило уголовное дело по статье 178 УК РФ об ограничении конкуренции на торгах. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Антимонопольщики официально заявили о сговоре во время торгов ПАО «Ростелеком»

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12 марта возбудили дело из-за картельного соглашения между участниками торгов - их проводил ПАО «Ростелеком». Мы уже рассказывали, что воронежские силовики задержали девять человек, пытавшихся «распилить» 788 миллионов при прокладке линий связи. Но, как выяснилось, речь идет о большей сумме – примерно о 901 миллионе рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

9 апреля 2019 года компания-провайдер объявила торги на выполнение работ по строительству линий связи для реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура». Проект реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» в Воронежской области.

Заявки на участие поступили от 13 компаний. По результатам переторжки победителями признали восемь из них. В итоге сумма договора была разделена между подрядчиками в равных частях - примерно по 112 млн рублей. Впрочем, как выяснилось позже, такой результат мог быть подстроен изначально.

- Установлено, что компании в ходе торгов заключили картельное соглашение, которое выразилось в нетипичном, взаимосвязанном антиконкурентном поведении, направленном на поддержание цены и повышение стоимости выполняемых работ, - заявили в воронежском УФАС.

По версии антимонопольщиков, работники ПАО «Ростелеком» могли координировать участников торгов, чтобы у тех было преимущество в торгах. Сотрудники, вероятно, предоставляли конфиденциальной информации.

Ранее региональное ГУ МВД России также возбудило уголовное дело по статье 178 УК РФ об ограничении конкуренции на торгах.

12 марта возбудили дело из-за картельного соглашения между участниками торгов - их проводил ПАО «Ростелеком». Мы уже рассказывали, что воронежские силовики задержали девять человек, пытавшихся «распилить» 788 миллионов при прокладке линий связи. Но, как выяснилось, речь идет о большей сумме – примерно о 901 миллионе рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

9 апреля 2019 года компания-провайдер объявила торги на выполнение работ по строительству линий связи для реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура». Проект реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» в Воронежской области.

Заявки на участие поступили от 13 компаний. По результатам переторжки победителями признали восемь из них. В итоге сумма договора была разделена между подрядчиками в равных частях - примерно по 112 млн рублей. Впрочем, как выяснилось позже, такой результат мог быть подстроен изначально.

- Установлено, что компании в ходе торгов заключили картельное соглашение, которое выразилось в нетипичном, взаимосвязанном антиконкурентном поведении, направленном на поддержание цены и повышение стоимости выполняемых работ, - заявили в воронежском УФАС.

По версии антимонопольщиков, работники ПАО «Ростелеком» могли координировать участников торгов, чтобы у тех было преимущество в торгах. Сотрудники, вероятно, предоставляли конфиденциальной информации.

Ранее региональное ГУ МВД России также возбудило уголовное дело по статье 178 УК РФ об ограничении конкуренции на торгах.

ИСТОЧНИК KP.RU