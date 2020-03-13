2020-03-13T14:13:06+03:00
Происшествия

В Воронеже в «распиле» 901 миллиона рублей могли участвовать восемь компаний

Антимонопольщики официально заявили о сговоре во время торгов ПАО «Ростелеком»
Олег ИВАНОВ
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Ранее региональное ГУ МВД России также возбудило уголовное дело по статье 178 УК РФ об ограничении конкуренции на торгах.Ранее региональное ГУ МВД России также возбудило уголовное дело по статье 178 УК РФ об ограничении конкуренции на торгах.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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12 марта возбудили дело из-за картельного соглашения между участниками торгов - их проводил ПАО «Ростелеком». Мы уже рассказывали, что воронежские силовики задержали девять человек, пытавшихся «распилить» 788 миллионов при прокладке линий связи. Но, как выяснилось, речь идет о большей сумме – примерно о 901 миллионе рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

9 апреля 2019 года компания-провайдер объявила торги на выполнение работ по строительству линий связи для реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура». Проект реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» в Воронежской области.

Заявки на участие поступили от 13 компаний. По результатам переторжки победителями признали восемь из них. В итоге сумма договора была разделена между подрядчиками в равных частях - примерно по 112 млн рублей. Впрочем, как выяснилось позже, такой результат мог быть подстроен изначально.

- Установлено, что компании в ходе торгов заключили картельное соглашение, которое выразилось в нетипичном, взаимосвязанном антиконкурентном поведении, направленном на поддержание цены и повышение стоимости выполняемых работ, - заявили в воронежском УФАС.

По версии антимонопольщиков, работники ПАО «Ростелеком» могли координировать участников торгов, чтобы у тех было преимущество в торгах. Сотрудники, вероятно, предоставляли конфиденциальной информации.

Ранее региональное ГУ МВД России также возбудило уголовное дело по статье 178 УК РФ об ограничении конкуренции на торгах.

12 марта возбудили дело из-за картельного соглашения между участниками торгов - их проводил ПАО «Ростелеком». Мы уже рассказывали, что воронежские силовики задержали девять человек, пытавшихся «распилить» 788 миллионов при прокладке линий связи. Но, как выяснилось, речь идет о большей сумме – примерно о 901 миллионе рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

9 апреля 2019 года компания-провайдер объявила торги на выполнение работ по строительству линий связи для реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура». Проект реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» в Воронежской области.

Заявки на участие поступили от 13 компаний. По результатам переторжки победителями признали восемь из них. В итоге сумма договора была разделена между подрядчиками в равных частях - примерно по 112 млн рублей. Впрочем, как выяснилось позже, такой результат мог быть подстроен изначально.

- Установлено, что компании в ходе торгов заключили картельное соглашение, которое выразилось в нетипичном, взаимосвязанном антиконкурентном поведении, направленном на поддержание цены и повышение стоимости выполняемых работ, - заявили в воронежском УФАС.

По версии антимонопольщиков, работники ПАО «Ростелеком» могли координировать участников торгов, чтобы у тех было преимущество в торгах. Сотрудники, вероятно, предоставляли конфиденциальной информации.

Ранее региональное ГУ МВД России также возбудило уголовное дело по статье 178 УК РФ об ограничении конкуренции на торгах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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