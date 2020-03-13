Воронежские налоговики проведут дни открытых дверей
Налоговики проведут в Воронеже дни открытых дверей. 23 и 24 марта, 24 апреля с 9.00 до 20.00, а также 25 апреля с 9.00 до 15 часов во всех инспекциях ФНС горожане смогут получить консультацию по налогу на доходы физических лиц и порядку заполнения деклараций.
Подробно сотрудники налоговых органов разъяснят следующие пункты:
- когда необходимо декларировать доход и платить с него налог;
- исчисление и уплата НДФЛ;
- заполнение налоговой декларации по НДФЛ;
- наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- как заполнить налоговую декларацию с помощью ПО «Декларация» в электронном виде;
- получение налоговых вычетов;
- возможность подключиться к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
Телефон для консультации: 8-800-2222222.
ИСТОЧНИК KP.RU