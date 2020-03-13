2020-03-13T13:52:36+03:00
Общество

Воронежские налоговики проведут дни открытых дверей

В течение четырех дней горожане смогут проконсультироваться со специалистами
Марина БЕЛОГЛАЗОВА
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Налоговики проведут в Воронеже дни открытых дверей. 23 и 24 марта, 24 апреля с 9.00 до 20.00, а также 25 апреля с 9.00 до 15 часов во всех инспекциях ФНС горожане смогут получить консультацию по налогу на доходы физических лиц и порядку заполнения деклараций.

Подробно сотрудники налоговых органов разъяснят следующие пункты:

- когда необходимо декларировать доход и платить с него налог;

- исчисление и уплата НДФЛ;

- заполнение налоговой декларации по НДФЛ;

- наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;

- как заполнить налоговую декларацию с помощью ПО «Декларация» в электронном виде;

- получение налоговых вычетов;

- возможность подключиться к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

Телефон для консультации: 8-800-2222222.

ИСТОЧНИК KP.RU

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