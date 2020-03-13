Воронежцев зовут на новую лекцию про хазар

13 Март 2020 2020-03-13T13:43:11+03:00

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В Воронеже продолжается проект "Окно в Хазарию". 15 марта запланирована открытая лекция кандидата исторических наук, научного сотрудника отдела Византии и Восточной Европы Института Всеобщей истории РАН Бориса Рашковского "Еврейско-хазарские документы: их судьба в науке и (около)научной мифологии".

Бесплатная лекция пройдет в 14.00 в большом зале книжного клуба "Петровский".

ИСТОЧНИК KP.RU