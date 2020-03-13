Воронежский суд защитил врача от негативных отзывов пациентов, наступив на свободу слова

13 Март 2020 2020-03-13T13:35:20+03:00

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Воронежский суд все-таки удовлетворил иск узи-специалиста Татьяны Гладышевой на сайт пациентских отзывов «ПроДокторов». Женщина вела тяжбу с ресурсом целых два года. И с третьего раза ее сторону приняли, таким образом приравняв профессиональную деятельность врачей к частной жизни.Теперь сайт удалит всю информацию о специалисте и заплатит ей пять тысяч компенсации морального вреда. Заседания, которое длилось несколько часов, прошло в четверг, 12 марта.

Напомним, медик требовала убрать с ресурса информацию о ее имени, фамилии, данные о месте работы и должности, а также анонимные негативные отзывы. Воронежский облсуд отказал в рассмотрении жалобы женщины. Однако в Верховном суде приняли сторону врача и направили дело на повторное рассмотрение. На первом заседании, которое состоялось 20 февраля, решение так и не приняли.

- Последствий из-за этого решения больше, чем может показаться. Они касаются не только отзовиков, но и всех СМИ. «ПроДокторов» ничем не отличается от других изданий, требования законов к ним одинаковые. Мы — СМИ, и теперь наши права существенно ограничили. То же самое случилось и с пациентами: у них забрали право на выбор врача, которое гарантировано законодательными актами. А также ограничили в праве на выражение своего мнения о важной сфере — оказании медицинской помощи. И единственным способом подать жалобу на врача может быть обращение в Следственный комитет, — комментирует Сергей Федосов, СЕО «ПроДокторов». — Как теперь будет реализовываться такой запрет, не очень понятно. Безусловно, мы со своей стороны выполним необходимые требования Татьяны Гладышевой. И будем подавать апелляционную жалобу, чтобы вернуть право нашим пользователям выражать свое мнение

Несмотря на решение Воронежского суда, «ПроДокторов» поддержали общественные организации. Сторону ресурса приняли Союз журналистов России, Министерство здравоохранения Краснодарского края, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также депутат Государственной думы VII созыва.

ИСТОЧНИК KP.RU