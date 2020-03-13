2020-03-13T13:20:48+03:00
Общество

В подвале дома в центре Воронежа нашли горы мусора и протекающую теплотрассу

ГЖИ выдала коммунальщикам предписание устранить нарушения
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГЖИ Воронежской областифото с сайта ГЖИ Воронежской области
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Собственник одной из квартир многоэтажного дома №21 на улице Комиссаржевской пожаловался в государственную жилищную инспекцию Воронежской области на запущенное состояние подвала. В помещении протекала труба отопления. Выездная проверка ведомства не только подтвердила течь, но и нашла другие нарушения в работе обслуживающей организации – РЭК «Центральный»: на трубах отопления не было теплоизоляции, всюду был разбросан строительный и бытовой мусор.

- По результатам проверки управляющей организации ООО «РЭК Центральный» выдано предписание на устранение выявленных нарушений, в отношении директора управляющей организации составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ и частью 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ, - рассказали в ГЖИ Воронежской области.

Повторная проверка через месяц нарушений не выявила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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