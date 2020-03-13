Воронежцев зовут на шапочные бои и перетягивание палок
15 марта в 12:00 в Центральном парке Воронежа состоится мероприятие «На старт! Внимание! МАРТ!». В программе мужские игры: стеношные бои и шапочный бой, молодецкие забавы, клюшкование, бег с коромыслом, подъем тяжестей и перетягивание палки. Конкурсы по забиванию гвоздей и распиливанию бревен!
Как обещают организаторы, будут девичьи и ребячьи забавы – всем участникам обещают призы и подарки!
Также жители нашего региона смогут бесплатно и анонимно получить консультацию от специалиста областного наркодиспансера. Индивидуальные беседы будет проводить психотерапевт областного диспансера. Он расскажет о том, как избавиться от алкогольной зависимости.
В то же время пройдет народная мини-ярмарка ремесленников, мастер-классы и выставка о пользе трезвого и здорового образа жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU