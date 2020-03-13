2020-03-13T13:10:01+03:00
Общество

Воронежцев зовут на шапочные бои и перетягивание палок

Кроме того, жители нашего региона смогут бесплатно и анонимно получить консультацию от специалиста областного наркодиспансера
Олег ИВАНОВ
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15 марта в 12:00 в Центральном парке Воронежа состоится мероприятие «На старт! Внимание! МАРТ!». В программе мужские игры: стеношные бои и шапочный бой, молодецкие забавы, клюшкование, бег с коромыслом, подъем тяжестей и перетягивание палки. Конкурсы по забиванию гвоздей и распиливанию бревен!

Как обещают организаторы, будут девичьи и ребячьи забавы – всем участникам обещают призы и подарки!

Также жители нашего региона смогут бесплатно и анонимно получить консультацию от специалиста областного наркодиспансера. Индивидуальные беседы будет проводить психотерапевт областного диспансера. Он расскажет о том, как избавиться от алкогольной зависимости.

В то же время пройдет народная мини-ярмарка ремесленников, мастер-классы и выставка о пользе трезвого и здорового образа жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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