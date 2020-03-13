2020-03-13T13:40:45+03:00
Общество

В столице Черноземья пройдет седьмой строительный форум «Воронеж BUILD»

Запланированы мастер-классы по самостоятельному ремонту, арх-прокачка, презентации "умного дома" и "зеленой сети"
Ярослав ИВАНОВ
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фото Expo Event Hallфото Expo Event Hall
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26-27 марта пройдет VII строительный форум «Воронеж BUILD». На крупнейшем специализированном форуме запланирована большая выставочная и деловая программа. На площади более 8 000 кв.м в Expo Event Hall Сити-парка «Град» более 200 компаний представят новые технологии в строительной сфере. В рамках деловой части на «Воронеж BUILD» пройдут мастер-классы и семинары для тех, кто самостоятельно занимается строительством и ремонтом собственного жилья. Впервые на выставке представят демо-площадку «Умный дом» с технологиями будущего, которые доступны уже сегодня. Посетители смогут лично протестировать голосовое управление, контроль протечек воды и более сложные smart-решения для дома.

Не оставят в стороне архитектурное будущее столицы Черноземья. Темой центральной дискуссии форума станет «Стандарт комплексного развития территорий. Как должны выглядеть современные жилые кварталы». На круглом столе «Генплан Воронежа – предварительные итоги» обсудят планирование территорий столицы Черноземья. Также пройдут презентации проекта «Зеленая сеть». На секции «Технополис: от идеи до архитектуры» обсудят концепции будущего Технопарка и Арт-парка.

Архитекторов и дизайнеров ждет «Арх-прокачка» и бизнес-конференция, где расскажут о психологии клиентов, unit-экономике и эффективном управлении дизайнерской студией.

В числе других тем форума - новые цифровые платформы на российском рынке недвижимости и изменения в ипотечном кредитовании, тенденции ценообразования в строительстве. Полную программу форума можно здесь.

Вход на «Воронеж BUILD» свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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