2020-03-13T12:31:55+03:00
Происшествия

В Воронежской области нетрезвый водитель ВАЗа ехал по встречке

Нарушителя задержали росгвардейцы
Елена ФЕДЯШЕВА
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Вечером 12 марта сотрудники вневедомственной охраны по Бобровскому району заметили на дороге странный автомобиль ВАЗ-21081, который двигался по полосе встречного движения, да еще и периодически выезжая на обочину.

Росгвардейцы блокировали машину и задержали водителя, а затем вызвали на место инспекторов Госавтоинспекции. Экспертиза обнаружила в крови водителя наличие алкоголя. Выяснились и другие обстоятельства. Оказывается, задержанный ранее уже был лишен права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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