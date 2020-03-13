В Воронежской области нетрезвый водитель ВАЗа ехал по встречке

13 Март 2020 2020-03-13T12:31:55+03:00

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Вечером 12 марта сотрудники вневедомственной охраны по Бобровскому району заметили на дороге странный автомобиль ВАЗ-21081, который двигался по полосе встречного движения, да еще и периодически выезжая на обочину.

Росгвардейцы блокировали машину и задержали водителя, а затем вызвали на место инспекторов Госавтоинспекции. Экспертиза обнаружила в крови водителя наличие алкоголя. Выяснились и другие обстоятельства. Оказывается, задержанный ранее уже был лишен права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU