Воронежцам свои новые стихи прочитает Ах Астахова

13 Март 2020 2020-03-13T12:22:58+03:00

Изменить размер текста: A A

3 апреля в Воронеж приедет поэтесса Ах Астахова. Ирина Астахова - один из самых читаемых современных авторов. Она давала большие концерты по всей России, а также в Париже, Берлине, Риге, Праге, Таллине, Милане, Барселоне и Тбилиси.В новой постановке будет также звучать музыка талантливого композитора Миши Мищенко, а за театральное действие на этот раз отвечает драматург Андрей Гончаров.

В этот раз воронежцам Ах Астахова привезет второй моноспектакль "Без грима" с произведениями из нового одноименного сборника, а также с уже давно полюбившимися публике стихами разных лет. Постановка "Без грима" - это откровенный разговор на тему любви, одиночества, близости и принятии себя.

Новое представление Ах Астаховой - это выход за рамки привычного формата презентации стихов "человек и микрофон". Зритель буквально окажется внутри текста, смысла, сути лирики Астаховой. Читая свои произведения, автор хочет, чтобы зритель побывал в тех же местах и пережил те моменты, которые вдохновили ее на создание своих текстов.

Вечер стихов пройдет 3 апреля в филармонии, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU