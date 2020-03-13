Пройдет концерт памяти худрука "Воронежских девчат"

13 Март 2020 2020-03-13T12:13:47+03:00

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15 марта в Воронеже отметят 75-летие со дня рождения народного артиста России Юрия Романова. Композитор, художественный руководитель ансамбля «Воронежские девчата» ушел из жизни в декабре 2015 года. В программе «Над Россией лебеди…» прозвучат авторские песни и инструментальные пьесы Юрия Романова. В большом концерте кроме «Воронежских девчат» примут участие народная артистка России Екатерина Молодцова, оркестр русских народных инструментов Белгородской филармонии, липецкое трио баянистов: Сергей Ельчанинов, Вячеслав Мельник, Виктор Карпий, ансамбль «Родники России», Народный артист России Вячеслав Семенов, Заслуженная артистка России Любовь Концова, лауреаты международных конкурсов Лев Лавров, Юрий Фукалов, Вера Токаева, детские коллективы «Истоки» и «Матрешки», творческие коллективы ДШИ № 5 Воронежа

Концерт пройдет в филармонии, начало в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU