2020-03-13T12:13:42+03:00
Происшествия

В Воронежской области под колесами «десятки» погиб пешеход

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
Елена ФЕДЯШЕВА
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В пятницу, 13 марта, на улице 50 лет Октября в городе Острогожске Воронежской области ВАЗ-2110 под управлением 63-летнего мужчины сбил 30-летнего пешехода. Последний пересекал дорогу вне пешеходного перехода.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Сейчас сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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