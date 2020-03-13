2020-03-13T12:39:21+03:00
Происшествия

Экс-ректор воронежского опорного вуза за три дня прочитал все книги в СИЗО

Сергей Колодяжный пытается добиться домашнего ареста
Юрий КОЗЛОВАнна ГРЕБЕНКИНА
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Сергей Александрович принимал участие в заседании по видеосвязи.Сергей Александрович принимал участие в заседании по видеосвязи.Фото: Юрий КОЗЛОВ
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В эти минуты в Воронежском областном суде решается вопрос: оставить ли ректора ВГТУ Сергея Колодяжного в СИЗО или отправить под домашний арест. Напомним, главу опорного вуза подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Речь идет о двух миллионах рублей. 4 марта Ленинский районный суд арестовал Сергея Колодяжного до 28 апреля. Сторона защиты с таким решением не согласилась и подала апелляцию.

И вот 13 марта адвокат Сергей Коноплев и сотрудник прокуратуры Евгений Бутырин представили свои аргументы судье. Обвинение вновь высказалось против домашнего ареста из-за наличия у Сергея Колодяжного загранпаспорта с действующей шенгенской визой. А также указала на уклонение экс-ректора от прямых ответов на вопросы.

Сергей Коноплев парировал, мол, паспорт до сих пор хранится по месту работы. К незаконным начислениям премий его подзащитный не имел никакого отношения. И вообще на третий день в СИЗО ректор прочел все книги. В следственном изоляторе Колодяжному невозможно заниматься наукой - продолжал упирать адвокат.

Судебное заседание продолжается. Об окончательном решении «КП - Воронеж» сообщит после его окончания.

Обновление: Воронежский областной суд оставил ректора опорного вуза под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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