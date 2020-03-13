В Воронеже выступит комик Нурлан Сабуров

13 Март 2020 2020-03-13T11:42:12+03:00

Участник StandUp шоу расскажет о самых обыкновенных и одновременно комичных ситуациях из жизни общества

Изменить размер текста: A A

28 марта в столицу Черноземья с новым сольным концертом "Принципы" приедет один из самых харизматичных комиков StandUp шоу Нурлан Сабуров.

Он может позволить себе говорить со сцены о любых, даже самых циничных вещах. Уже 28 марта он выйдет на сцену Event-Hall и прямым текстом расскажет о самых обыкновенных и одновременно комичных ситуациях из жизни общества. Воронежцев ждут юмор, драйв и, конечно, хорошее настроение.

Начало в 20.00 (18+).

ИСТОЧНИК KP.RU