2020-03-13T11:42:12+03:00
Звезды

В Воронеже выступит комик Нурлан Сабуров

Участник StandUp шоу расскажет о самых обыкновенных и одновременно комичных ситуациях из жизни общества
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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28 марта в столицу Черноземья с новым сольным концертом "Принципы" приедет один из самых харизматичных комиков StandUp шоу Нурлан Сабуров.

Он может позволить себе говорить со сцены о любых, даже самых циничных вещах. Уже 28 марта он выйдет на сцену Event-Hall и прямым текстом расскажет о самых обыкновенных и одновременно комичных ситуациях из жизни общества. Воронежцев ждут юмор, драйв и, конечно, хорошее настроение.

Начало в 20.00 (18+).

ИСТОЧНИК KP.RU

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