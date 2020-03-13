В Воронеже отец и сын организовали нелегальный табачный бизнес

13 Март 2020 2020-03-13T11:43:45+03:00

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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Воронежу обнаружили в Советском районе склад полный ящиков с немаркированными табачными изделиями, предназначенными для продажи. Общая сумма товара оценивается в 4 миллиона 800 тысяч рублей.

По подозрению в приобретении и хранении фальсифицированных сигарет задержали двоих воронежцев, являющихся отцом и сыном. Их возраст 55 и 36 лет. Как выяснила «КП» в Воронеже, организатором незаконного бизнеса стал отец, который арендовал помещение и занимался поисками поставщиков и покупателей товара. Сын же активно помогал ему в работе.

- По данному факту следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по городу Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а,б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Во время обыска на территории склада нашли и изъяли около тонны фальсифицированного табака. Оперативники и следователи выясняют обстоятельства дела. Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU