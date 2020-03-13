Что нарисовал Петр Мамонов в Воронеже 30 лет назад

13 Март 2020 2020-03-13T11:38:16+03:00

Мамонов и спустя много лет не утратил своей экспрессии Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Накануне очередного визита музыканта в наш город о своей давней встрече с ним вспоминает Александр Романович

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1990 год. В кинотеатре «Пролетарий» Петр Мамонов представляет свой «Такси-Блюз».

Перед началом фильма выступление. Рассказы, ответы на вопросы и прочее. Прочее в основном заключалось в демонстрации мини-спектаклей, коими в то время были практически все песни Пети (еще не Петра Николаевича). С витийскими плясками («Петя, танцуй», - традиционно неслось из зала), закатыванием глаз, невероятными гримасами и пугающими конвульсиями.

И вот после исполнения грязно-эротической «Люси» с практически порнографической концовкой из зала очень громко и отчетливо прозвучал мужской голос: «Мамонов, ты подонок!» Петр тут же вышел из образа и твердо возразил на эту эскападу. Но кураж выступления ушел. Концовка была скомкана. Начался фильм.

Я вышел в фойе, поднялся на второй этаж и увидел одиноко сидящего Петю… Мы с ним проговорили все время, пока шел фильм. К нам иногда подходили молоденькие девушки и просили мастера расписаться на джинсах, майках, а то и на голом теле.

Ну, я и спросил будущего «старца»: «Петя, а ты рисовать умеешь? А то вот и Гребенщиков, и Макаревич выставки мастырят, а ты как же?» И тут он откуда-то вырвал листок бумаги и, пыхтя, сопя и высунув язык, начал что-то рисовать на коленке. Потом протянул мне листок со словами: «Это наша эмблема «Звуков Му». И потом с невероятной гордостью добавил: «Сам придумал».

И тут я понял, не видать нам полотен Мамонова в московском Манеже. Может, и слава Богу.

Художественными навыками Петр Николаевич в тот раз не блеснул.Фото: Александр Романович

К чему я это. Да вот в субботу опять приезжает. Уже как Петр Николаевич. Почти святой человек. Сходить что ли…

ИСТОЧНИК KP.RU