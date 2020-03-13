К пикнику воронежцев в Шилово присоединилась краснокнижная гадюка

13 Март 2020 2020-03-13T11:27:04+03:00

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Воронежцы поделились в соцсети жутковатой фотографией с пикника. К отдыху жителей микрорайона Шилово присоединилась гадюка. Как рассказали специалисты из Воронежского государственного биосферного заповедника имени Пескова, на снимке скорее всего черная лесостепная гадюка, второе ее название - гадюка Никольского. Молодые гадюки имеют серовато-коричневую окраску с черным зигзагообразным рисунком, в возрасте трех лет рисунок исчезает – гадюка становится полностью черного цвета.

- Это редкий вид. Змея занесена в Красную книгу. Обитает в пойменных лесах, у болот и на заливных лугах, в отдельные годы может заселять более сухие биотопы, - пояснили в заповеднике.

Всех, конечно, удивило то, что змея висела на дереве. Но, по словам очевидцев, ее туда закинули с помощью лопаты для фотографии.

В заповеднике воронежцам напомнили, что даже совсем юные особи этой змеи ядовиты, но агрессию проявляют только в безвыходных ситуациях, обороняясь. При опасности предостерегающе шипят и пытаются скрыться. Поэтому лучше не мешать им уйти.

Корреспондент «КП-Воронеж» обратился также к зоологу Юрию Черненко.

- По фото похож на питона или удава. Скорее всего, кто-то развлекался. Привез в лес из дома! - предположил специалист.

Если вас укусила змея, сразу же отправляйтесь в больницу. Укушенную часть тела лучше оставлять неподвижной, чтобы предотвратить распространение яда. Также специалисты советуют наложить шину. Необходимо пить много воды. Не повредят и антигистаминные препараты.

ИСТОЧНИК KP.RU