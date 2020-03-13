В Воронеже для совенка нашли приемную семью

13 Март 2020 2020-03-13T11:08:16+03:00

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В Воронеже наконец нашли приемных родителей для маленького совенка из Старого Оскола. Об этом сообщили в группе центра реабилитации диких животных «Сердце леса» в соцсети.

Слетка выпустили в Долгом лесу в Советском районе через три недели после того, как женщина из Белгородской области доставила его в центр. Малыш показался ей очень слабым, поэтому она решила забрать его и передать в Воронеж. Здесь совенка выходили и подыскали ему приемную семью. Поиски нового дома для совенка затянулись из-за того, что он оказался на неделю старше своих сородичей в столице Черноземья.

Выпуск совенка.

Малыша просто выпустили рядом с гнездом. Сородичи его заметили после того, как он захотел есть и позвал их. Инстинкты сработали и совенка приняли в семью.

Также перед выпуском слетка окольцевали.

ИСТОЧНИК KP.RU