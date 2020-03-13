В Воронеже закроется крупный супермаркет на левом берегу

13 Март 2020 2020-03-13T10:05:55+03:00

Горожане заметили, что полки в торговом зале пустеют, но новый товар не завозят

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В последние дни жители левого берега Воронежа встревожены опустевшими полками супермаркета «Карусель», расположенного в ТРЦ «Максимир» на Ленинском проспекте. На фоне обвала рубля и угрозы очередного кризиса, это обстоятельство сеет среди покупателей самые страшные предположения. Одни говорят, что магазин разорился, другие – что это способ реализовать старый товар и завезти новый по другой, более высокой, цене.

Как выяснила «КП» в Воронеже, поводов для беспокойства нет. Территорию магазина, действительно, освобождают от старых запасов товаров, но вовсе не для того, чтобы закрыть его. Просто торговая сеть «Карусель» по всей стране часть своих супермаркетов переоборудует в «Перекресток».

Наших читателей успокоили, что без крупного супермаркета жители левобережья не останутся.

ИСТОЧНИК KP.RU