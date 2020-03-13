2020-03-13T09:39:42+03:00
Общество

В Воронеже ликвидировали аварию на водоводе в микрорайоне Тенистый

Утром в дома горожан вернулось водоснабжение
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Водоснабжение восстановили в пять часов утра.Водоснабжение восстановили в пять часов утра.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Как сообщила пресс-служба мэрии Воронежа, к утру пятницы, 13 марта, бригады водоканала полностью ликвидировали последствия аварии на водоводе диаметром 276 мм в микрорайоне Тенистый.

Работы по восстановлению трубы осложнялись труднодоступностью места и слишком влажным из-за длительной утечки воды. Бригады трудились под постоянной угрозой обрушения.

- Материалы для ремонта на трубопроводе приходилось доставлять с помощью экскаватора и тросов, - пояснили в мэрии. - Причиной повреждения стала крупная трещина на водоводе.

Специалисты водоканала заменили 1,5 метра трубы и в пять утра в пятницу восстановили подачу воды в дома горожан.

Напомним, вода в кранах жителей шести улиц микрорайона Тенинстый пропала вечером в четверг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже в «распиле» 901 миллиона рублей могли участвовать восемь компаний
Воронежские налоговики проведут дни открытых дверей
Воронежцев зовут на новую лекцию про хазар
В столице Черноземья пройдет седьмой строительный форум «Воронеж BUILD»
Воронежский суд защитил врача от негативных отзывов пациентов, наступив на свободу слова
В подвале дома в центре Воронежа нашли горы мусора и протекающую теплотрассу
Воронежцев зовут на шапочные бои и перетягивание палок
Под Воронежем 17-летняя девушка чуть не погибла под колесами грузовика
В Воронежской области нетрезвый водитель ВАЗа ехал по встречке
Воронежцам свои новые стихи прочитает Ах Астахова
Пройдет концерт памяти худрука "Воронежских девчат"
В Воронежской области под колесами «десятки» погиб пешеход
Экс-ректор воронежского опорного вуза за три дня прочитал все книги в СИЗО
В Воронеже отец и сын организовали нелегальный табачный бизнес
В Воронеже выступит комик Нурлан Сабуров
Что нарисовал Петр Мамонов в Воронеже 30 лет назад
К пикнику воронежцев в Шилово присоединилась краснокнижная гадюка