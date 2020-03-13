В Воронеже ликвидировали аварию на водоводе в микрорайоне Тенистый
Как сообщила пресс-служба мэрии Воронежа, к утру пятницы, 13 марта, бригады водоканала полностью ликвидировали последствия аварии на водоводе диаметром 276 мм в микрорайоне Тенистый.
Работы по восстановлению трубы осложнялись труднодоступностью места и слишком влажным из-за длительной утечки воды. Бригады трудились под постоянной угрозой обрушения.
- Материалы для ремонта на трубопроводе приходилось доставлять с помощью экскаватора и тросов, - пояснили в мэрии. - Причиной повреждения стала крупная трещина на водоводе.
Специалисты водоканала заменили 1,5 метра трубы и в пять утра в пятницу восстановили подачу воды в дома горожан.
Напомним, вода в кранах жителей шести улиц микрорайона Тенинстый пропала вечером в четверг.
ИСТОЧНИК KP.RU