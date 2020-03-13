2020-03-13T11:00:53+03:00
Общество

В Воронеже отобрали 18 эскизов для благоустройства нового сквера

В конкурсе участвовали студенты факультета архитектуры
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Коминтерновского районафото управы Коминтерновского района
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В управе Коминтерновского района прошла выставка эскизов благоустройства сквера на улице 9 Января, выполненных студентами факультета архитектуры кафедры градостроительства ВГТУ. Будущие архитекторы представили 37 работ, из которых комиссия отобрала 18.

Эти идеи лягут в основу благоустройства нового сквера, расположенного на улице 9 Января перед домами 298 «а» и 298.

- Выставке предшествовала серьезная кропотливая работа, - рассказали в управе Коминтерновского района. - Комитетом ТОС «Сосна» при участии департамента технического регулирования и нормирования Национального объединения проектировщиков и изыскателей (НОПРИЗ) разрабатывалась концепция нового сквера. Одним из этапов этой работы и стало предложение студентам первого курса кафедры градостроительства ВГТУ проработать эскиз – идею нового городского зеленого пространства. Чтобы узнать, каким городское пространство видят будущие специалисты в строительстве, планировке и дизайне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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