Победители престижных музыкальных конкурсов не приедут в Воронеж из-за коронавируса

13 Март 2020 2020-03-13T09:27:41+03:00

Изменить размер текста: A A

16 марта в Воронежской филармонии планировался концерт Junior Music Tour, на котором должны были выступить победители Международного юношеского конкурса имени Чайковского, Astana Piano Passion, Grand Piano Competition, а также телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Щелкунчик». Одаренные юные музыканты должны были сыграть произведения русских и зарубежных композиторов. Но организаторы сообщили, что выступление отменили - из-за ситуации с коронавирусом.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU