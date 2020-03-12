В Нововоронеже женщина опознала грабителя по глазам

12 Март 2020 2020-03-12T20:41:46+03:00

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12 марта Нововоронежский городский суд вынес приговор по делу 41-летнего грабителя. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. В октябре 2019 года около 22 часов вечера он, будучи пьяным, пошел за 31-летней жительницей Нововоронежа в подъезд и при входе в лифт напал на нее. Одной рукой схватил женщину за шею, второй достал нож и порезал ей лицо. Потом преступник отобрал у нее рюкзак с вещами и деньгами, - все это добро стоило около семи тысяч рублей.

Полицейские задержали разбойника. У него изъяли нож, которым он угрожал своей жертве. Несмотря на то, что при нападении лицо грабителя было скрыто шарфом (видны были только одни глаза), женщина уверенно его опознала.

Сам преступник сначала свою вину не признавал, потом все-таки «раскололся», заявив, что свои действия в тот вечер плохо помнит, так как был сильно пьян. Его признали виновным по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия». И приговорили к трем годам колонии общего режима. Решение суда можно будет обжаловать в течение десяти дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU