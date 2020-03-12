В Воронежской области резко выросло число заболеваний гриппом и ОРВИ

12 Март 2020 2020-03-12T20:24:50+03:00

Количество заразившихся увеличилось больше чем на тысячу человек

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За многочисленными страшилками о коронавирусе как-то позабыли о более знакомых воронежцам болячкам – гриппе и других, менее острых ОРВИ. Между тем, и эта зараза не дремлет.

Со 2 по 8 марта эти болезни подхватили 10086 жителей Воронежской области. 62,5 процента заразившихся - дети и подростки. Это намного больше, чем неделей ранее. Тогда ОРВИ и грипп обнаружили у 8933 человек.

Эти цифры все равно ниже эпидпорога: по области на 16,1 процента, по Воронежу – на 18,9%. Тем не менее на карантин на данный момент закрыли 19 школ (неделю назад их было 17) и шесть детсадов (ранее четыре).

Кроме того, на внеплановые каникулы отпустили 23 класса в 14 школах (неделю назад цифра была поменьше - 35 классов, но в 13-ти средних учебных заведениях) и две группы одного детсада.

ИСТОЧНИК KP.RU