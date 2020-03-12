2020-03-12T20:24:50+03:00
Общество

В Воронежской области резко выросло число заболеваний гриппом и ОРВИ

Количество заразившихся увеличилось больше чем на тысячу человек
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
62,5 больных гриппом и другими ОРВИ - дети и подростки.62,5 больных гриппом и другими ОРВИ - дети и подростки.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

За многочисленными страшилками о коронавирусе как-то позабыли о более знакомых воронежцам болячкам – гриппе и других, менее острых ОРВИ. Между тем, и эта зараза не дремлет.

Со 2 по 8 марта эти болезни подхватили 10086 жителей Воронежской области. 62,5 процента заразившихся - дети и подростки. Это намного больше, чем неделей ранее. Тогда ОРВИ и грипп обнаружили у 8933 человек.

Эти цифры все равно ниже эпидпорога: по области на 16,1 процента, по Воронежу – на 18,9%. Тем не менее на карантин на данный момент закрыли 19 школ (неделю назад их было 17) и шесть детсадов (ранее четыре).

Кроме того, на внеплановые каникулы отпустили 23 класса в 14 школах (неделю назад цифра была поменьше - 35 классов, но в 13-ти средних учебных заведениях) и две группы одного детсада.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нововоронеже женщина опознала грабителя по глазам
В Воронежской области резко выросло число заболеваний гриппом и ОРВИ
В Воронеже началась борьба с водителями, которые паркуются на газонах
В Воронеже прокуратура требует наказать работников школы за поборы с родителей
Микрорайон Воронежа остался без воды из-за утечки на трубопроводе
В Воронеже в аптеках исчезли маски
В Воронеже поймали любителя угонять «Шевроле»
В Воронежской области гастролер своровал удобрения на 2,8 миллиона рублей
В Воронежской области выберут лучший школьный музей, посвященный Великой Отечественной войне
В Воронеже определили, кто будет строить хирургический корпус онкодиспансера
Tele2 выяснила, какие подарки предпочитают воронежцы на гендерные праздники
В Воронеже будут судить водителя, покалечившего пассажирку из-за выезда на красный
Владимир Нетёсов: «Уверен, воронежцы воспользуются своим правом и примут активное участие во Всенародном голосовании»