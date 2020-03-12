В Воронеже началась борьба с водителями, которые паркуются на газонах

12 Март 2020 2020-03-12T19:30:54+03:00

Любителей месить грязь и пачкать свои же машины могут начать штрафовать. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Под дворники им кладут уведомления о том, что они могут быть оштрафованы [фото]

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С 12 марта в управах районов города начали бороться с водителями, бросающими свои машины на газонах. Чиновники прошли по улицам Волгоградской, Моисеева, Краснознаменной, Березовая Роща, побывали в сквере Героев Стратосферы. Везде они клали под дворники водителям, которые припарковались на газонах, детских, спортивных площадках уведомления, что за эти действия они могут быть оштрафованы. Минимум на 1000 рублей (для обычных автолюбителей), максимум – на 25 тысяч (для юрлица). Воронежцев призывают быть активнее, сообщать о подобных нарушениях в электронные приемные управ.

В мэрии пообещали в сжатые сроки провести несколько межведомственных совещаний, чтобы выстроить систему наложения административных штрафов за такую хамскую парковку.

В городской администрации также напомнили, что 12 марта вступил в силу закон, согласно которому информацию о водителях, которые все еще не платят за парковки в центре города, можно официально запрашивать в ГИБДД. Правда, мэр Воронежа Вадим Кстенин пообещал, что реально штрафы начнут выписывать с 19 марта. Брать их будут только за случаи неоплаты парковки, начиная с 19 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU