2020-03-12T19:30:54+03:00
Общество

В Воронеже началась борьба с водителями, которые паркуются на газонах

Под дворники им кладут уведомления о том, что они могут быть оштрафованы [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Любителей месить грязь и пачкать свои же машины могут начать штрафовать.Любителей месить грязь и пачкать свои же машины могут начать штрафовать.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
Изменить размер текста:

С 12 марта в управах районов города начали бороться с водителями, бросающими свои машины на газонах. Чиновники прошли по улицам Волгоградской, Моисеева, Краснознаменной, Березовая Роща, побывали в сквере Героев Стратосферы. Везде они клали под дворники водителям, которые припарковались на газонах, детских, спортивных площадках уведомления, что за эти действия они могут быть оштрафованы. Минимум на 1000 рублей (для обычных автолюбителей), максимум – на 25 тысяч (для юрлица). Воронежцев призывают быть активнее, сообщать о подобных нарушениях в электронные приемные управ.

В мэрии пообещали в сжатые сроки провести несколько межведомственных совещаний, чтобы выстроить систему наложения административных штрафов за такую хамскую парковку.

В городской администрации также напомнили, что 12 марта вступил в силу закон, согласно которому информацию о водителях, которые все еще не платят за парковки в центре города, можно официально запрашивать в ГИБДД. Правда, мэр Воронежа Вадим Кстенин пообещал, что реально штрафы начнут выписывать с 19 марта. Брать их будут только за случаи неоплаты парковки, начиная с 19 января.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нововоронеже женщина опознала грабителя по глазам
В Воронежской области резко выросло число заболеваний гриппом и ОРВИ
В Воронеже началась борьба с водителями, которые паркуются на газонах
В Воронеже прокуратура требует наказать работников школы за поборы с родителей
Микрорайон Воронежа остался без воды из-за утечки на трубопроводе
В Воронеже в аптеках исчезли маски
В Воронеже поймали любителя угонять «Шевроле»
В Воронежской области гастролер своровал удобрения на 2,8 миллиона рублей
В Воронежской области выберут лучший школьный музей, посвященный Великой Отечественной войне
В Воронеже определили, кто будет строить хирургический корпус онкодиспансера
Tele2 выяснила, какие подарки предпочитают воронежцы на гендерные праздники
В Воронеже будут судить водителя, покалечившего пассажирку из-за выезда на красный
Владимир Нетёсов: «Уверен, воронежцы воспользуются своим правом и примут активное участие во Всенародном голосовании»