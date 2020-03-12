В Воронеже прокуратура требует наказать работников школы за поборы с родителей

12 Март 2020 2020-03-12T20:04:24+03:00

В надзорном ведомстве сообщают, что деньги формально давали добровольно, но, по сути, на них делали работы, которые могли бы финансировать из бюджета

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Сотрудники прокуратуры Левобережного района провели проверку в школе № 60. И выяснили, что в августе 2019 года с родителей брали деньги на установку окон. При этом руководители образовательного учреждения почему-то ничего не сделали, чтобы попробовать получить финансирование этих работ из городского бюджета.

Кроме того, в январе 2020 года папы и мамы учеников отдавали деньги на охрану школы. Их собирали представители родительских комитетов. Потом они писали заявление на имя директора о передаче денег в качестве пожертвования, затем их перечисляли на внебюджетный счет. Таким образом, родители расплачивались наличными. А это исключает возможность финансового контроля за использованием денег. Также мам и пап не информировали, как они могут проследить, куда пойдут их «пожертвования».

Сотрудники районной прокуратуры внесли представление директору школы о необходимости устранения нарушений закона и привлечении их виновников к ответственности.

- Все указанные в представлении нарушения будут устранены, - прокомментировали в мэрии Воронежа. - Образовательные учреждения вправе привлекать дополнительные деньги, в том числе и в качестве добровольных пожертвований родителей учеников. Для этих целей открывается прозрачный для контрольных органов внебюджетный счет, с которого можно оплачивать как услуги охраны, так и обновление материально-технической базы. Поскольку материальная помощь является добровольной, школа никак не может регулировать способ перевода денег на этот счет.

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ИСТОЧНИК KP.RU